Memur emeklisine intibak haftaya görüşülecek

Emeklilerin intibak beklentisi toplu sözleşme masasına taşındı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşırken, memur emeklilerinin talebi de toplu sözleşme masasına geliyor.



MEMUR-SEN’İN TALEBİ



Memur-Sen’in toplu sözleşme masasına emekliler için taşıyacağı taleplerden biri de intibak olacak. Bu konudaki beklenti; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce sunulan talep metninde de yer alıyor. Memur-Sen, “Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan düşük maaş sahiplerine, aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin” diyor.



SSK’LILARA UMUT OLUR



Eğer anlaşma sağlanırsa, kamuda aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar, ilave ödeme elde edecek. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği belirtiliyor.



TEKLİF 16 AĞUSTOS'TA



3.2 milyon memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Taraflar ikinci toplantıyı 9 Ağustos’ta, üçüncüyü 15 Ağustos’ta, dördüncüyü 16 Ağustos’ta yapacak. Zam teklifi son toplantıda gelecek.

KAYNAK:GÜNEŞ