Memur emeklisi Bağ Kur ve işçi emekli maaşlarına temmuzda ne kadar zam olacak?

Milyonlarca emekli bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birliktememur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli olmuş oldu. Peki Memur sözleşmeli personel ve emeklisi temmuz ayında ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı emekli maaşlarına ne kadar yansıyacak?

Milyonlarca emekli bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birliktememur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli olmuş oldu. Peki Memur sözleşmeli personel ve emeklisi temmuz ayında ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı emekli maaşlarına ne kadar yansıyacak? Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Yüzde 5,67 oranında enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.