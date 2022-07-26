Memur emekli farkları 28 Temmuz’da ödenecek

Emekli Sandığı kapsamında Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişiye yapılacak ödemenin, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını da kapsayacağı belirtildi.

Aylıklarını her ay alanlara, temmuz ayında bir aylık tutarında fark yatırılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 TL olarak hesaplandı. 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.