Memur emekli farkları 28 Temmuz’da ödenecek
Memur emekli zam farklarının ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların farkları 28 Temmuz’da ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişiye yapılacak ödemenin, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını da kapsayacağı belirtildi.
Aylıklarını her ay alanlara, temmuz ayında bir aylık tutarında fark yatırılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında ödeme yapılacak.
Toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 TL olarak hesaplandı. 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.