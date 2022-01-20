Memur ek zam maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkı yattı ımı? Emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

Memur ve emeklilerin beklediği kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

Kanunla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de de değişikliğe gidilecek. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022'deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarılacak.

Memur maaş farkı ne zaman yatacak?

Memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ve emekli zammı maaş farklarının yatırılacağı tarih merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

17-26 Ocak’ta SSK emeklilerine zamlı maaş, 25-28 Ocak’ta Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatacak.

Memur en düşük maaşı ne kadar?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.