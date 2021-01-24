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Ekonomi Memur alımı var mı? Güncel memur alımı ilanları
Ekonomi

Memur alımı var mı? Güncel memur alımı ilanları

Kamu memur alımı ilanları | İş arayan ve memur olarak çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. En az 60 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak. Peki, memur alımı ilanı başvuru şartları nelerdir? Memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Güncel memur alımları

Yeniakit Publisher
2021-01-24 22:52:00 -
Memur alımı var mı? Güncel memur alımı ilanları

Güncel memur alımları 2021 | İş arayanlar güncel memur alımı olup olmadığını merak ediyor. Son olarak Malatya Pütürge Belediyesi memur alımı yapacağını duyurdu. Memur alımı ilanı başvuru ekranı

Memur alımı var mı? Güncel memur alımı ilanları

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda “Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Memur alımı başvuru şartları

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrası (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Memur alımı başvuruları nereden nasıl yapılır?

Başvurular 3 Mart-8 Mart saat 16.00’ya kadar e-posta, şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak.

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