2021 güncel memur alımı | Memur olarak çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu memur kadrosuna 4 kişi alacağını duyurdu. Peki, BDDK personel alımı başvuruları ne zaman nasıl yapılır?

Memur alımı ilanı 2021

Yayınlanan ilanda “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ‘Memur’ kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Memur alımı sınav başvuru şartları

A) GeneI Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

B) Özel Şartlar: 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.

Memur alımı sınav başvurusu ne zaman nasıl yapılacak?

Başvurular 1 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te başladı. Sınav için adaylar 10 Şubat Çarşamba günü 16.00'ya kadar başvuru yapabilecek. Başvurular online olarak yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İLAN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ