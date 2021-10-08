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Dünya 'Memnuniyetle karşıladım' dedi! Guterres’ten Türkiye açıklaması: En kısa sürede...
Dünya

'Memnuniyetle karşıladım' dedi! Guterres’ten Türkiye açıklaması: En kısa sürede...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ankara'nın en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını beklediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 00:07:00 -
'Memnuniyetle karşıladım' dedi! Guterres’ten Türkiye açıklaması: En kısa sürede...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ankara'nın en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını beklediğini söyledi.

Türkiye'nin anlaşmayı onaylamasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Guterres şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak diğer G20 ülkelerine katılmasından memnuniyet duydum. Türkiye'den 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında, en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum."

BM, anlaşma kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

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