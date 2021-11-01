Memnuniyet oranı yüzde 98...! Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda 4 milyon 250 bin hastaya şifa oldu

Alanında uzman 255 hekim ve 2 bin 212 personelin görev yaptığı, 558 yatak kapasitesine sahip hastanede 320 oda, 122 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 19 ameliyathane, 145 poliklinik odası, 15 diyaliz yatağı ve 17 kemoterapi koltuğu bulunuyor. Anketlerde yüzde 98 hasta memnuniyeti oranıyla kentteki sağlık hizmeti anlayışını değiştiren, 5 yıldızlı otel konforunda hastalarını ağırlayan dev sağlık tesisinde 3 yılda 4 milyon 250 bin hasta poliklinik hizmeti aldı, 134 bin 154 ameliyat yapıldı. Yine geçen sürede 540 baypas, 12 bin 200 de anjiyo işlemi uygulanan hastanede 144 bin 880 hasta yatarak tedavi gördü. Aynı dönemde 7 bin 541 bebek, bu hastanede dünyaya gözlerini açtı.