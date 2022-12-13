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Eğitim MEM’ler kalifiye iş gücü yetiştiriyor
Eğitim

MEM’ler kalifiye iş gücü yetiştiriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan program kapsamında Yalova’daki mesleki eğitim merkezlerine kayıt olan 4 bin 95 öğrenci, şimdiden istihdam edildikleri fabrika ve iş yerlerinin personelleri arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:57:00 -
MEM’ler kalifiye iş gücü yetiştiriyor

Bakanlıkça başlatılan program kapsamında Yalova’da açılan 2 mesleki eğitim merkezi, haftada bir gün okulda eğitim verdikleri öğrencilerin ildeki fabrika ve iş yerlerinde çalışmasına imkan sunuyor. Programın amacının sektörle işbirliğine dayandığını hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Hali İbrahim Akmeşe, “2022 yılında Yalova’da farklı farklı iş kollarında toplamda 4 bin 95 öğrencimiz bu sisteme kazandırılmış, hem sektörü rahatlatacak personel temin edilmiş hem de istihdama önemli katkılar sunulmuştur” diye konuştu.

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