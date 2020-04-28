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Spor

Memleketlerine gidemeyen hakemlere kumanya desteği

Zonguldak Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Ümit Kaya, korona virüs nedeniyle memleketlerine gidemeyen ve Ramazan ayını Zonguldak’ta geçiren genç hakemlere kumanya yardımında bulundu.

2020-04-28 16:41:42 -
Memleketlerine gidemeyen hakemlere kumanya desteği

Zonguldak Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Ümit Kaya, korona virüs nedeniyle memleketlerine gidemeyen ve Ramazan ayını Zonguldak’ta geçiren genç hakemlere kumanya yardımında bulundu.


Zonguldak Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Ümit Kaya yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile gönülleri fethetmeye devam ediyor. İlk olarak korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan hakem ve gözlemcilere maske dağıtan Kaya, bu kez korona virüs nedeniyle Ramazan ayını Zonguldak’ta geçirmek zorunda kalan genç öğrenci hakemleri unutmadı.Zonguldak Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Ümit Kaya, genç öğrenci hakemleri tespit ederek, onlara kumanya desteği verdi. Kaya’nın yapmış olduğu bu anlamlı hareket hakem ve gözlemcilerden büyük takdir topladı.


Zonguldak Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Ümit Kaya, ’’Bilindiği üzere (Kovid-19) Salgını kapsamında alınan Şehirler arası ve Ülkeler arası giriş-çıkış tedbirleri nedeni ile memleketlerine gidemeyen ve ilimizde kalan öğrenci hakemlerimizin olduğunu öğrendik. Malumunuz Ramazan Ayı dolayısıyla kendilerine mutfak paketi hazırladık ve dağıtmaya başladık. Belki memleketlerinin, ailelerinin sıcaklığını veremedik ama şehrimizde yalnız olmadıklarını hissettirdik. Ayrıca ramazan paketi yardımımız bu süreçte devam edecektir. Yardımlarımız gizlilik içerisinde yapılacaktır. Lütfen gerçek ihtiyacı olan hakem ve gözlemcilerimiz gönül rahatlığıyla yönetim kurulumuza isimlerini bildirebilirler. Biz büyük bir aileyiz. İyi ve zor günlerimizde hep beraberiz. Bu ramazan birlikte değiliz ama bir çok ramazan da beraber olmak dilekleriyle hayırlı ramazanlar" şeklinde konuştu.

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