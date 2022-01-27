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Siyaset Memleket Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'cü" suçlaması!
Siyaset

Memleket Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'cü" suçlaması!

Memleket Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Alpaslan Çabuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü olmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:39:00 -
Memleket Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'cü" suçlaması!

Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak kurduğu Memleket Partisi’nin Küçükçekmece İlçe Başkanı Alpaslan Çabuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü olmakla itham etti.

Çabuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Fetocu Kılıçdaroğlu AKP nin önceden verdiği belgeler ile İBB başkan adayı oldu ,akp ve fetocuların servis ettiği ikinci belge ile chp ye genel başkan oldu son olarak AKP nin servis ettiği üçüncü belgeler ile millet ittifakının CB adayı olmaya çalışıyor -ha gayret”

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Yorumlar

Mmdoff

Onun fetocu olduğu kesin de( yoksa niye kaset kumpası yapilsin),senin ne olduğunu çözemedim.Her ise AK partiyi(AKP degil)karistiyorsun.
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Ahmet Faruk

Bay Kemal zaten fetönün kaset kumpası ile genel başkan oldu.
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