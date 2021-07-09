Memleket Partisi'nden gündemi sarsan açıklama: Kılıçdaroğlu hakkında kaset söylentileri var

Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, partililerine yönelik uyguladıkları mobbing ve baskı iddiaları ayyuka çıkan sözde sosyal demokrat CHP’yle ilgili konuştu. FETÖ’nün kurduğu kaset kumpasıyla Deniz Baykal’ın genel başkanlık görevinden istifa etmesini hatırlatan Yenipazarlı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki sonunun benzer olabileceğini söyledi.

Yenipazarlı, "CHP’de Deniz Baykal kasetle gitmişti. Kılıçdaroğlu da acaba kasetle mi gidecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kılıçdaroğlu ile ilgili kaset söylentileri var"

"Giderse de hiç şaşırmam. Böyle bir beklenti de var. Bu benim görüşüm de değil. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu ile ilgili kaset söylentileri var. Tabii olay gerçekleşmeden de bir iddia da bulunmak doğru değil."

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı gibi 11 yıl önce 7 Mayıs 2010 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a kaset kumpası kurulmuştu. Deniz Baykal ve Nesrin Baytok’a ait olduğu iddia edilen özel görüntüler dolaşıma sokulmuştu.

Baykal baskılar üzerine dayanamayarak genel başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu Baykal’ın ardından CHP Genel Başkanlığına seçilmişti.