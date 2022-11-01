  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çıkart başındaki o örtüyü saygısız! Bu rezalete bir "dur" diyecek yok mu?

12 Kasım'da saat 18.57’de bu olacak! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Bolu'da bulunan tarihi keşfin kapağı açıldı! İçinden bakın neler çıktı... Görenler şokta

"Gördüğüm lüzum üzerine..." deyip istifa etmişti! CHP'den flaş 'Baykal' açıklaması

Kılıçdaroğlu, astıranın oğluna gitmedi, asılan Menderes'in mezarına gitti!

Sözcü, İş Bankası Genel Müdürü Aran’ı rezil etti!

Ukraynalı askerler, füzelerin üzerine Türkçe olarak bakın ne yazdı

Ruslar bile şaşırdı! Az önce duyurdular: Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Cübbeli Ahmet’ten üzen sözler! Yapma be hocam, yapma bunu

Akit'in manşetine Koç cevap veremeyince Ataklı avukatlığa soyundu!
Otomotiv Memleket Partisi'nden flaş TOGG çıkışı!
Otomotiv

Memleket Partisi'nden flaş TOGG çıkışı!

Memleket Partili Gülay Baltalık, 29 Ekim'de fabrika açılışı yapılan yerli otomobil TOGG için “TOGG Milli bir projedir, sessiz kalanları anlamış değiliz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:29:00 -
Memleket Partisi'nden flaş TOGG çıkışı!

Türkiye merkezli üretici olan TOGG için açıklamada bulunan ve muhalefetin sessiz kalmasını eleştiren İl Başkanı Gülay Baltalık; "Topluma, toplumsal değerlere ve sessiz kalanları ve sadece siyaset için yanlışlık devşirmeye çalışanları anlamış değiliz. Bu millet yıllar öncesinden ‘Devrim’ otomobiliyle yolda kalmıştı. Şimdi ise çıkışı her ne gerekçe ile olursa olsun TOGG ile sağlıyor” diye konuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Kırşehir ziyaretinde yaptığı 'savunma sanayi projelerini destekliyoruz' açıklamasına atıfta da bulunan Baltalık, “Her şeyden önce muhalefetin toplumsal değerleri ve milli hareketleri görüyor olması gerekir. Memleket Partisi halktan uzak ve milli değerlerine yabancılaşmış bir politikadan yana değil. Gerekçesi ne olursa olsun, Türk milleti daima öncü olacaktır. Milli değerler ve milli olan üretimlerde siyaset yapılmaması gerekliliğini düşünürken sessiz kalmış olmayı da yabancılaşmış bulmaktayım” şeklinde konuştu.

Yerli otomobil TOGG evvelki gün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programla banttan indirilmişti.

TOGG'la ilgili skandal sözler! Yazıklar olsun
TOGG'la ilgili skandal sözler! Yazıklar olsun

Gündem

TOGG'la ilgili skandal sözler! Yazıklar olsun

Yerli otomobil TOGG'da gözlerden kaçmayan
Yerli otomobil TOGG'da gözlerden kaçmayan "gizli" detay!

Teknoloji

Yerli otomobil TOGG'da gözlerden kaçmayan "gizli" detay!

TOGG'un bir yeni özelliği daha ortaya çıktı! Yolda bile sahibine kazandıracak
TOGG'un bir yeni özelliği daha ortaya çıktı! Yolda bile sahibine kazandıracak

Otomotiv

TOGG'un bir yeni özelliği daha ortaya çıktı! Yolda bile sahibine kazandıracak

İP'li Akşener hasedinden TOGG törenine katılmadı!
İP'li Akşener hasedinden TOGG törenine katılmadı!

Siyaset

İP'li Akşener hasedinden TOGG törenine katılmadı!

TOGG zillete kafayı yedirtti
TOGG zillete kafayı yedirtti

Gündem

TOGG zillete kafayı yedirtti

TOGG'a talep yağıyor! CİMER'e yazan yazana
TOGG'a talep yağıyor! CİMER'e yazan yazana

Otomotiv

TOGG'a talep yağıyor! CİMER'e yazan yazana

TOGG’a üst düzey atama
TOGG’a üst düzey atama

Otomotiv

TOGG’a üst düzey atama

TOGG'un anahtarı ilk kez görüntülendi! Herkes merak ediyordu
TOGG'un anahtarı ilk kez görüntülendi! Herkes merak ediyordu

Otomotiv

TOGG'un anahtarı ilk kez görüntülendi! Herkes merak ediyordu



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23