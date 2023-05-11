Memleket Partisi'nden Erdoğan'a destek kararı

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, partisinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından görevinden istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Toroman, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin FETÖ yöntemiyle servis edilmesi üzerine adaylıktan çekildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman'dan Erdoğan'a destek açıklaması geldi.

"Adaylıktan çekilmek zorunda bırakıldı"

Toraman, yaptığı yazılı açıklamada "Genel Başkanımız Muharrem İnce, FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile CHP li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ı destekleyeceğim"

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten Toraman şunları kaydetti:

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"Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum."