Memleket Partisi'ndeki HDP seviciler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu için istifa etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmemesi, HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hayal kırıklığına uğrattı.

İnce'nin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonraki, "Hoş geldiniz, güle güle" sözleri çok konuşulurken, İnce genel başkanlığındaki Memleket Partisi'nde yer alan HDP seviciler de ortaya çıktı.

Memleket Partisi’nin kurucularından Eşber Atila, topyekün Erdoğan düşmanlığından yana saf tutarak, HDP'nin de destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu için partisinden istifa etti.

Hem 'Atatürkçülük' dedi hem HDP'nin içinde olduğu ittifaka koştu!

Atila, sosyal medyadan duyurduğu kararında, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir" dedi ve istifa kararını paylaştı:

Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum. Umuyorum ki tüm Atatürkçülerle, memleket sevdalılarıyla, özgürlük ve insan hakları savunucularıyla, laik demokratik Cumhuriyetten yana olanlarla, tam bağımsız Türkiye diye haykıranlarla 14 Mayıs sabahı önce sandıkta, sonra iktidarı devralırken yine birlikte oluruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO