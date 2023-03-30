  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asgari ücret zammına karşı çıktılar!

31 Mart'a dikkat! Çok büyük elektrik kesintisi yaşanacak

Sokak röportajında skandal sözler: Burası Atatürkçülerin, AK Partililerin burada işi yok

İktidar olmadan saldırıya başladılar! İmamı 'AK Parti'ye oy veriyorsun sürekli ezan okuyorsun' diyerek dövdüler

İstanbul’u yönetemeyenler Türkiye’ye talip! Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına çamuru kaldır

Ruslar Türkiye'yi bakın nasıl görüyor! Şaşkına çeviren gelişme

Akşener’i terleten sorular

Bayraktar TB2 ve TB3 SİHA'ların düşürülmesi neden imkansız? Emekli albay kimsenin bilmediği detayı açıkladı

Zelenskiy'e konuşma yapacağı sırada şok! Neye uğradığını şaşırdı

Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler
Siyaset Memleket Partisi'ndeki HDP seviciler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu için istifa etti
Siyaset

Memleket Partisi'ndeki HDP seviciler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu için istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-03-30 20:03:00 - 2023-03-30 20:22:35
Memleket Partisi'ndeki HDP seviciler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu için istifa etti

Memleket Partisi’nin kurucularından Eşber Atila, HDP'nin açık destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tutarak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmemesi, HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hayal kırıklığına uğrattı.

İnce'nin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonraki, "Hoş geldiniz, güle güle" sözleri çok konuşulurken, İnce genel başkanlığındaki Memleket Partisi'nde yer alan HDP seviciler de ortaya çıktı.

Memleket Partisi’nin kurucularından Eşber Atila, topyekün Erdoğan düşmanlığından yana saf tutarak, HDP'nin de destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu için partisinden istifa etti.

Hem 'Atatürkçülük' dedi hem HDP'nin içinde olduğu ittifaka koştu!

Atila, sosyal medyadan duyurduğu kararında, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir" dedi ve istifa kararını paylaştı:

Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum. Umuyorum ki tüm Atatürkçülerle, memleket sevdalılarıyla, özgürlük ve insan hakları savunucularıyla, laik demokratik Cumhuriyetten yana olanlarla, tam bağımsız Türkiye diye haykıranlarla 14 Mayıs sabahı önce sandıkta, sonra iktidarı devralırken yine birlikte oluruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23