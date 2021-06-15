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Siyaset Memleket Partisi'nde toplu istifa
Siyaset

Memleket Partisi'nde toplu istifa

Geçtiğimiz aylarda Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nin İstanbul örgütünde görev yapan 20 kişi, yarın düzenleyecekleri basın toplantısıyla birlikte istifa edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 18:52:00 -
Memleket Partisi'nde toplu istifa

Muharrem İnce'nin 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulduğunu duyurduğu Memleket Partisi'nin İstanbul örgütünde bir grup toplu istifa kararı aldı.

"Parti içerisindeki usulsüzlüklere istinaden istifa edecekler"

Yapılan açıklamada, "Yeni kurulan Memleket Partisi İstanbul il yönetimindeki ilçe atamaları ve il yönetim kurulu içerisindeki usulsüzlüklere istinaden, Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve il yönetim kurulu üyesi Gürhan Dönmez, İstanbul il yönetim kurulu üyesi Kağan Bahçekapılı ve 20 tane memleket partisi üyeleriyle beraber basın açıklamasıyla deklare ederek istifa edeceklerdir" denildi.

İstifa ile ilgili yarın (16 Haziran) saat 11.00'a basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

 

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Yorumlar

daha karpuz keseceedik be

noluyo la muho? hele bi iktidara gelin, 20 yıl ikti darda kalın, sonra edersiniz istifaları, bu ne aculluk bele?
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