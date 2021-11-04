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Gündem Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Odasına kilit vurdular
Gündem

Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Odasına kilit vurdular

Memleket Partisi'nin Adana İl Başkanlığında ortalık fena halde karıştı. İl başkanı ile kendisine muhalifler arasındaki kriz genel başkanlığa taşındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 10:23:00 -
Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Odasına kilit vurdular

Adana'da Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi birbirine girdi.

171 delege, Adana İl Başkanı Celal Güven'in görevden alınması için imza toplayıp, genel merkeze sundu. Güven de kendisine muhalif olan il sekreteri Melis Yerlikaya'nın odasına kilit vurup, bilgisayarının şifrelerini değiştirdi; aleyhine çalışan muhalifleri partiden çıkartmak için polis çağırdı.

AKŞAM'a konuşan İl Sekreteri Melis Yerlikaya, kapısının kilitli olduğu için odasına giremediğini, bilgisayarının şifresinin değiştirildiğini söyledi. Yerlikaya, "Bizi polis marifetiyle dışarı çıkartmak istediler. Bu kabul edilemez" dedi.

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