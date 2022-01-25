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Siyaset Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar!
Siyaset

Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar!

Muarrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Mehmet Ali Çelebi'nin ardından istifalar sürüyor. Partide Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek ve Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Özsoy Sarıkamışlı görevlerini bırakma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:22:00 - 2022-01-25 12:46:10
Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar!

Genel Başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa etmesinin ardından iki disiplin kurulu üyesi de görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Memleket Partisi’nde görev istifalarına yenileri eklendi. Çelebi’nin genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının ardından Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek ve Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Özsoy Sarıkamışlı da görevlerinden istifa etti.

Mustafa Kemal Çiçek, istifa kararı aldığını belirterek “Genel Disiplin Kurulu üyelerimizin taktir ve oyları ile seçilerek, yürüttüğüm Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkanlığı vazifemden lüzumuna binaen istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayça Özsoy Sarıkamışlı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gördüğüm lüzum üzerine partide mevcut Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı görevimden ve tüm görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin Üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Parti hepimizin partisidir. Mücadeleye devam!” dedi.

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Yorumlar

Avni

İktidarıñ yerine CHP'yi elestirirse olacağı bu.
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hasan

Muharrem İnce cambaza bak oynuyor
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