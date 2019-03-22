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Memleket hasreti ahşap ustası yaptı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde diş teknisyeni olarak çalışan Cemal Günay, yıllardır uzak kaldığı memleket hasretini yaptığı ahşap eserlerle dindiriyor.

22 Mart 2019 Cuma 15:51
Memleket hasreti ahşap ustası yaptı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde diş teknisyeni olarak çalışan Cemal Günay, yıllardır uzak kaldığı memleket hasretini yaptığı ahşap eserlerle dindiriyor.


Fatsa’ya geldikten sonra daha fazla boş zamanı olduğunu söyleyen Günay, bölgedeki tüm eserleri zaman zaman yaparak hem kendisinin zaman geçirdiğini hem de kendisine ek kazanç sağladığını söyledi. İlçede bir poliklinikte çalışan Cemal Günay, “25 yıl Fatsa’dan uzak kaldığım için çok özlem çektim memleketime. Tarihi yapılara da büyük ilgim vardı ve istediğim her boyutta Bolaman Haznedaroğlu Konağı’nı ve ilçemizin farklı tarihi mekanlarının ahşaptan oyma yaparak aynısını kendi imkanlarımla yaptım. Kendim diş teknisyeni olduğum için elimde bu işlere yatkın ve başarılı eserler ortaya çıkardım. Ihlamur ve kavak ağaçlarından bu eserleri yapıyorum. Fırsat buldukça devamlı yapıyorum. Boş zamanlarımı el beceri ile yaptığım maket eserlerle değerlendiriyorum. Yapılacak bir şeyi iyi tanıyorsam önce kağıda çiziyorum sonra o eserin aynısını yapıyorum. Diş teknisyenleri genelde eli becerikli kişilerdir ve bende bu avantajımı iyi değerlendiriyorum. Yaptığım eserleri satarak da ek kazanç sağlıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:51
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