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Gündem Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'den hükümete destek
Gündem

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'den hükümete destek

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'nin startını Sivas'tan verdi. Burada açıklamalarda bulunan İnce, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:50:00 - 2020-09-04 11:02:57
Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'den hükümete destek

CHP'nin 23 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlattı.

Muharrem İnce, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nından kalkan uçakla Sivas'a geldi.

CHP genel merkezinde oyların bölüneceği yönünde bir tegirdinliğe neden olan İnce, uçağa binmeden önce VIP bölümü girişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Kaygılarım ve korkularım yok"

Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' için şunları söyledi:

"Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım bu yönde olacak. Sosyal mesafe, maske kuralı ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak memleket hareketi Türkiye'nin bereketi olacak"

Doğu Akdeniz'e destek

Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'ni başlattığı Sivas'ta konuştu.

Buradaki açıklamasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yapan İnce, Memleket Hareketi olarak destek verdiklerini açıkladı. 

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