Gündem Memiş kardeşlerin ortak özelliği
Gündem

Memiş kardeşlerin ortak özelliği

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Memiş kardeşlerin ortak özelliği

Türkiye'nin ekonomi ve magazin gündeminin iki farklı kutbunda yer alan Memiş kardeşler, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu. Altın ve para piyasaları üzerine yaptığı isabetli yorumlarla tanınan ekonomist İslam Memiş'in, bir döneme damgasını vuran "Medyum Memiş"in kardeşi olduğu bilgisi, iki ismin ortak özelliğini de gözler önüne seriyor: Tahminde bulunma yeteneği.

Finans Dünyasının Tahmincisi: İslam Memiş

Asıl mesleği kuyumculuk olan ve sektörün alaylı ancak en bilinen uzmanları arasında yer alan İslam Memiş, analitik zekasını finans piyasalarına odaklamış durumda. Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu olan Memiş, özellikle gram altın, ons altın ve değerli madenler üzerine yaptığı analizler ve piyasa tahminleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Memiş, bugün Türkiye'de ekonomi haberlerinin ve piyasa yorumlarının en çok takip edilen yüzlerinden biri haline gelmiştir.

 

Televizyonların Fenomeni: Medyum Memiş

Kardeşi İslam Memiş'ten yıllar önce, Türk televizyon dünyasında fırtınalar estiren ise Medyum Memiş'ti. Medyumluk programlarının popüler olduğu dönemde ekranların vazgeçilmezi olan Medyum Memiş, bir nevi geleceği tahmin etme iddiasıyla izleyicilerin karşısına çıkıyordu. En çok akıllarda kalan anı ise, canlı yayında meslektaşı "Medyum Keto" ile yaşadığı olaylı kavgadır. Bu olayın ardından Medyum Memiş ekranlardan ve sahneden çekilerek uzun bir sessizliğe bürünmüştür.

 

Farklı Alanlarda Aynı Yetenek

Aynı aileden çıkan bu iki ismin, farklı kariyer yollarını seçmiş olsalar da, kamuoyunda "tahmin" ve "öngörü" yeteneğiyle tanınması oldukça dikkat çekicidir. Biri piyasaların geleceğine dair finansal tahminler yaparken, diğeri bir dönem medyumlukla kişisel kaderler üzerine öngörülerde bulunuyordu. Memiş kardeşler, farklı sahalarda olsalar bile, yıllar sonra ortak özellikleri olan tahmin kavramıyla tekrar gündemin merkezine oturmuştur.

