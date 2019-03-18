Meme kanserinden korunmak için altın kurallar

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü Doç. Dr. Mesut Gül, Meme Kanserleri ve Cerrahi süreçleri hakkında altın değerinde bilgiler verdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü Doç. Dr. Mesut Gül, ‘’Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanserdir ve sıklığı giderek de artmaktadır. Meme kanserinin belirti ve bulgularının erken tanınması ile meme kanserli hastalar tamamen tedavi edilebilmektedir” dedi.

Meme kanseri için risk faktörleri

Meme kanserinin risk faktörleri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Mesut Gül, “Meme kanserlerinin büyük çoğunluğu kadınlarda görülür erkeklerde ise çok ender görülür. Yaş ilerledikçe kadınlarda meme kanseri görülme riski artmaktadır. Ailede birinci derece (anne, kız kardeş, kız evlat, baba, erkek kardeş gibi) yakınlarında meme kanseri olan kişilerde meme kanseri riski artmaktadır. Östrojen hormon tedavisi almış olmak.Erken yaşta adet görüp geç yaşta menapoza girmiş olmak. Şişmanlık, aşırı yağlı gıdalarla beslenme, Çocuk doğurmamış olmak veya geç yaşta anne olmak, Alkol kullanımı, BRCA Gen mutasyonları. Göğüs bölgesine ışın tedavisi (Radyoterapi) almış olmak” şeklinde konuştu.

Erken teşhis

Meme kanserinde erken tedavinin önemine değinen Dr. Gül, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Erken tanı konulan hastalar ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri ile tam olarak tedavi edilebilmektedirler. Hastalar mutlaka düzenli olarak her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalıdırlar. Yıllık olarak hekim muayenesi yapılmalıdır.40 yaşından sonra mammografi taraması yapılmalı, risk faktörü taşıyan kadınlarda taramaya daha erken yaşlarda başlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Meme kanserinin belirti ve bulguları Meme kanserinin belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Gül, “Meme de kitle ele gelmesi Koltuk altında kitle ele gelmesi, Meme cildinde kalınlaşma, renk değişikliği, portakal kabuğu şeklinde görülmesi, Meme cildinde çekinti olması,Meme başının içeriye doğru çökmesi, Meme başında akıntı olması, tüm bu yapılan taramalardaki amaç meme kanserinin erken evrede teşhis edilebilmesi içindir. Erken evrede teşhis edilebilen meme kanserleri meme dokusu korunarak ve tam olarak tedavi edilebilmektedir. Meme kanserli hastaların tedavisi genel cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyolog ve patolog’ unda içinde olduğu multi disipliner yaklaşımla yapılmalıdır” diye konuştu.