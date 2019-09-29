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Meme kanseri için hangi bölüme gidilir? Memede kitle hangi doktor bakar?

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında meme kanseri gelmekte. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Son yıllarda sıklığı giderek artmaktadır. Meme kanserinin belirtileri neler? Memede ele gelen kitle, meme başında akıntı bu kanlı akıntı da olur. Meme cildinde renk değişikliği, meme derisinde içeriye çekilme, koltuk altında ele gelen lenf bezleri meme kanserinin en belirgin özellikleridir. Meme kanseri için hangi bölüme gidilir? Memede kitle hangi doktor bakar?

29 Eylül 2019 Pazar 17:15
Meme kanseri için hangi bölüme gidilir? Memede kitle hangi doktor bakar?

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında meme kanseri gelmekte. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Son yıllarda sıklığı giderek artmaktadır. Meme kanserinin belirtileri neler? Memede ele gelen kitle, meme başında akıntı bu kanlı akıntı da olur. Meme cildinde renk değişikliği, meme derisinde içeriye çekilme, koltuk altında ele gelen lenf bezleri meme kanserinin en belirgin özellikleridir. Meme kanseri için hangi bölüme gidilir? Memede kitle hangi doktor bakar?

Meme kanserinin en önemli belirtisi memede ele gelen kitledir. Özellikle sağ ve ya sol memenin dış taraflarında, koltuk altına yakın bölümlerinde meme kanseri daha sık görülmektedir. Sigara, obezite, hareketsiz yaşam gibi risk faktörleri de meme kanserinde etkili faktörler arasında yer almakta.

Meme kanserinin belirtileri neler?

Meme başından kanlı akıntı veya meme cildinde değişiklik, özellikle kırmızıya çalan renk değişikliği meme derisinde içeriye çekilme yine koltuk altında ele gelen lenf bezleri meme kanserlerinde en sık görülen belirtilerdir. Eğer meme kanseri ilerler ve başka organlara yayılırsa da genel kanser belirtileri görülebilir. Bunlar arasında da iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kilo kaybı eğer kemiklerle ilgili bir problem ortaya çıkmışsa da kemik ağrıları, akciğerde ise nefes darlığı, sarılık gibi bilinç değişiklikleri de meme kanserinin daha ileri safhasında görülen değişiklikler olabilir.

Meme kanserinin tedavisi nasıl yapılır?

- Cerrahi Tedavi

- Gerekiyorsa Kemoterapi

- Gerekiyorsa Işın Tedavisi

- Hormon Tedavisi

Klasik tedavide koltuk altıyla birlikte meme çıkartılır. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda memenin tamamını çıkarmaktan kaçınılmakta. Meme korunuyor. Memenin bir kısmını kanser dokusuyla birlikte çıkartılmakta. Koltuk altındaki lenf bezleriyle de ameliyat sırasında özel boyalarla ve maddelerle çalışılarak burada sıkıntı olup olmadığı değerlendirilmekte. Eğer yayılma yoksa koltuk altı da çıkartılmamakta.  Kendi kendine meme muayenesi bu açıdan çok önemlidir. Her kadın 20 yaşından sonra ayda bir kendi kendine memesini muayene etmelidir. Muayene özellikle banyo esnasında yapılabilir. Kişinin kendisini tanıması çok önemlidir çünkü kişiden kişiye meme yapısının farklı olmasıyla beraber kişinin kendi memesinde eskiye göre bir farklılık hissetmesi önemli bir belirtidir. Bu durumu tespit eden ve risk faktörlerine sahip kişilerin biran önce bir sağlık kuruluşuna başvurması oldukça önemlidir.

Meme ağrı, kitle ya da kanseri tedavisi için hangi bölüme gidilir?

Meme ağrıları için genel cerrahi bölümüne gidilir.

Genel Cerrahi (Hariciye) hangi hastalıklara bakar?

Genel cerrahinin baktığı bazı hastalıklar şunlar:

Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması)

Memede ağrı

Memede kollara doğru yayılan ağrı

Memede sertlik hissi

Memede ele gelen sertlik

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:15
  1. Meme kanseri için hangi bölüme gidilir?
  2. Memede kitle hangi doktor bakar?
  3. Meme kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
  4. Meme kanserinin belirtileri neler?
  5. Kanser testi için hangi bölüme gidilir
  6. memede kitle icin hangi bolume gidilir
  7. memede ağrısına hangi bölüm bakar
  8. memede kitleye hangi branş bakar
  9. memenin klinik muayenesi hangi doktora gidilir
  10. memede ağrısı için hangi bölüme gidilmeli
  11. mamografi için hangi bölüm
  12. memede ele gelen sertlik
  13. kistlere hangi bölüm bakar
  14. memede kitle hangi doktor bakar
  15. kanserli memenin görüntüsü
  16. bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar
  17. safra kesesine hangi bölüm bakar

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