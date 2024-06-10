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Gündem Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyonla kayıplara karıştılar
Gündem

Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyonla kayıplara karıştılar

Yeniakit Publisher
2024-06-10 09:51:00 - 2024-06-10 09:57:16

Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda film gibi soygun: 130 milyonu kamyona yükleyip kayıplara karıştılar.

Sarıyer’deki MemduhPaşa Yalısı’nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. Film gibi soygun sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, hırsızları peşine düştü.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

Özel güvenlik plan yapıp gece şirketi soydu

Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

130 milyon liralık dövizi çuvallara doldurdular

Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.’nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Yalıyı soyup kaçtıklarını duydum”

Olayla ilgili konuşan Mete Aydın isimli vatandaş, “Ben sabah Kireçburnu sahilinde yürüyordum. Bir yalının önünde polis topluluğu olduğunu gördüm, geçtim gittim. Gün içinde yalının bekçisinin yalıyı soyup kaçtığını duydum” dedi.
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