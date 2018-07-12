Memduh Boydak kimdir? Memduh Boydak FETÖ'den ne kadar ceza aldı?

FETÖ’nin iş dünyasına yönelik davada Boydak Holding eski yöneticilerinden Memduh Boydak hakkında karar verildi. Mehduh Boydak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki Memduh Boydak kimdir?

Boydak Holding'e, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası kayyum ataması yapılmıştı. Holding ve bağlı şirketlerin denetimi TMSF'ye geçti. Boydak Holding'in eski yöneticileri de tutuklanmıştı.Tutuklu isimler arasında yer alan holding yöneticilerinden Memduh Boydak'a mahkeme heyeti son dakika olarak 18 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan Memduhlara verilen cezalar ise şöyle oldu: Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ’a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MEMDUH BOYDAK KİMDİR?

1967 Kayseri doğumlu olan Memduh Boydak, Marmara Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite döneminden itibaren iş hayatının içerisinde olan Memduh Boydak, mobilya, pazarlama ve satış birimlerinde görev aldı. Üniversite eğitiminden itibaren İstikbal Mobilya’da üretim planlama, üretim yönetimi, fabrika müdürlüğü ve yeni yatırımların koordinesi görevlerinde bulunan Memduh Boydak, kuruluşundan itibaren Merkez Çelik A.Ş’nin yatırım, makine parkı tanzimi, üretim planlaması yönetimlerinde görev almış ve genel müdürlüğünü yapmıştır.

Ayrıca Memduh Boydak İstikbal Mobilya Genel Müdürlüğü ile birlikte Holding bünyesinde pek çok şirkette yönetim kademesinde görev almıştır. Halen holding bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir ve 2009 yılından itibaren Boydak Holding CEO’su olarak görevini sürdürmektedir.

Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Memduh Boydak, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesidir.Türk-Japon ikili ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı, Japon Büyükelçiliği tarafından Memduh Boydak'a plaket verilmiştir. Memduh Boydak evli ve 5 çocuk babasıdır