0553 313 94 23

Memduh Boydak kimdir? Memduh Boydak FETÖ'den ne kadar ceza aldı?

FETÖ’nin iş dünyasına yönelik davada Boydak Holding eski yöneticilerinden Memduh Boydak hakkında karar verildi. Mehduh Boydak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki Memduh Boydak kimdir?

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:52
Memduh Boydak kimdir? Memduh Boydak FETÖ'den ne kadar ceza aldı?

FETÖ’nin iş dünyasına yönelik davada Boydak Holding eski yöneticilerinden Memduh Boydak hakkında karar verildi. Mehduh Boydak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki Memduh Boydak kimdir?

Boydak Holding'e, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası kayyum ataması yapılmıştı. Holding ve bağlı şirketlerin denetimi TMSF'ye geçti. Boydak Holding'in eski yöneticileri de tutuklanmıştı.Tutuklu isimler arasında yer alan holding yöneticilerinden Memduh Boydak'a mahkeme heyeti son dakika olarak 18 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan Memduhlara verilen cezalar ise şöyle oldu: Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ’a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MEMDUH BOYDAK KİMDİR?

1967 Kayseri doğumlu olan Memduh Boydak, Marmara Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite döneminden itibaren iş hayatının içerisinde olan Memduh Boydak, mobilya, pazarlama ve satış birimlerinde görev aldı. Üniversite eğitiminden itibaren İstikbal Mobilya’da üretim planlama, üretim yönetimi, fabrika müdürlüğü ve yeni yatırımların koordinesi görevlerinde bulunan Memduh Boydak, kuruluşundan itibaren Merkez Çelik A.Ş’nin yatırım, makine parkı tanzimi, üretim planlaması yönetimlerinde görev almış ve genel müdürlüğünü yapmıştır.

Ayrıca Memduh Boydak İstikbal Mobilya Genel Müdürlüğü ile birlikte Holding bünyesinde pek çok şirkette yönetim kademesinde görev almıştır. Halen holding bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir ve 2009 yılından itibaren Boydak Holding CEO’su olarak görevini sürdürmektedir.

Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Memduh Boydak, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesidir.Türk-Japon ikili ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı, Japon Büyükelçiliği tarafından Memduh Boydak'a plaket verilmiştir. Memduh Boydak evli ve 5 çocuk babasıdır

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:52
  1. Kayseri
  2. memduh boydak kimdir
  3. fetö menduh boydak
  4. memduh boydak tahliye
  5. memduh boydak ve eşi
  6. memduh boydak son durum
  7. memduh boydak merve boydak
  8. memduh boydak burak boydak
  9. memduh boydak kızı
  10. memduh boydak twitter

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elon Musk durmuyor! Yeni projesini duyurdu
    1. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    2. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    3. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    4. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    5. Adana'da sosyal medyadan terör..
    6. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    7. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    8. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    9. Bitki çayları ne sıklıkla..
    10. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    11. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    12. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    13. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    14. İki ülke ABD'ye karşı birleşti
    15. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    16. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    17. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    18. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    19. Sakarya’da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    20. Kırkpınar'da tarihi rekor!
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı