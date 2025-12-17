Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu olayı nedir?

2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Meltem Miraloğlu, uzun süredir Türkiye dışında bir yaşam sürüyor. Zaman zaman özel hayatına ilişkin iddialarla gündeme gelen oyuncu hakkında bu kez din değiştirdiği ve yeniden evlendiği yönündeki iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından Miraloğlu’nun hayatı ve son dönemde yaşananlar merak konusu oldu.

Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan iddialar neler?

Gazeteci Onur Akay, Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddialar ortaya attı. Akay’ın açıklamasına göre Miraloğlu’nun Thomas Wick isimli bir rahiple dini bir törenle evlendiği ve bu süreçte vaftiz olarak din değiştirdiği ileri sürüldü. Akay, paylaşımında bu duruma saygı duyduğunu belirtirken, Miraloğlu’nun Amerika’da kalabilmek için çeşitli yollar denediğini iddia etti.

Meltem Miraloğlu neden ABD’de yaşıyor?

New Jersey eyaletinde yaşadığı öğrenilen Meltem Miraloğlu, 2024 yılında Türkiye’ye yaptığı bir çağrıyla da gündeme gelmişti. Miraloğlu, o dönemde ABD’de zorla tutulduğunu, pasaportuna erişemediğini ve yetkililerden yardım istediğini açıklamıştı.

Meltem Miraloğlu kimdir?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Oyunculuğa duyduğu ilgiyi profesyonel bir kariyere dönüştürmek isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı. Aldığı akademik eğitim, canlandırdığı karakterlerin psikolojik derinliğini yansıtmasında etkili oldu.

Miraloğlu’nun geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan yapım, Hayat Devam Ediyor dizisi oldu. Bu dizideki performansı sayesinde “En İyi Drama” ödülüne layık görülen oyuncu, dramatik rollerdeki başarısıyla dikkat çekti. Kariyerinde farklı televizyon dizileri ve sinema projelerinde yer aldı.

Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilikle uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı. Son olarak din değiştirdiği ve yeniden evlendiği yönündeki iddialar, oyuncunun adının tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Ortaya atılan bu iddialar, Miraloğlu’nun hayatına dair merakı yeniden artırdı.