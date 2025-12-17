  • İSTANBUL
Meloni'den AB'ye 'Rus varlıkları' uyarısı: "Hukuki yol bulmak kolay değil!"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması planına temkinli yaklaştı; "Sağlam bir hukuki zemin şart, itibar kaybı ve misilleme riskine dikkat edilmeli" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde İtalyan parlamentosunda yaptığı konuşmada, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın finansmanı için kullanılmasına yönelik tartışmaları değerlendirdi.

Meloni, Avrupa'nın gündemindeki dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması konusuna değinerek, " Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması için hukuki bir yol bulmak hiç de kolay değil" ifadelerini kullandı.Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) gündemindeki "dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılması" konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Meloni, AB Liderler Zirvesi öncesinde parlamentoda konuşma yapan, "Ukrayna'nın finansmanına yardımcı olmak amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik hukuki bir yol bulmak hiç de kolay değil" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mali sonuçlarından sorumlu tutulmasını desteklediklerini söyleyen Meloni, oluşturulacak herhangi bir mekanizmanın sağlam hukuki temellere dayanması ve ülkeleri ucu açık yükümlülüklere maruz bırakmaması gerektiği uyarısında bulundu. İtalyan başbakan, "İtalya elbette Rusya'nın saldırdığı ülkenin yeniden inşası için bedel ödemesi gerektiği ilkesini kutsal saymaktadır, ancak bu sonuca sağlam bir hukuki zeminle ulaşılmalıdır" ifadelerini kullandı. Giorgia Meloni, önerilen Rus varlıklarının kullanımına ilişkin olarak, "özellikle itibar, misilleme ya da ulusal bütçelere yeni ve ağır yükler getirilmesi gibi konularda netlik istediğini de ekledi.

İtalya Başbakanı Meloni, ABD arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinde Moskova'nın Donbas bölgesinin tamamını kontrol etme ısrarına da dikkat çekti. Meloni, "Bir barış anlaşmasının önündeki asıl engel, Rusya'nın 2022'nin sonlarında tek taraflı olarak ilhak ettiğini duyurduğu dört Ukrayna bölgesini askeri olarak ele geçirememesidir" şeklinde konuştu. İtalya başbakanı, Moskova'nın fiilen kontrol edemediği bölgeler üzerinde hakimiyet talep ettiğini vurguladı.

AB liderlerinin yarın büyük bölümü Belçika'da tutulan ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın bütçe ve savunma ihtiyaçlarını desteklemek için kullanılmasını öngören önerileri ele alması bekleniyor. Moskova bu plana sert şekilde karşı çıkıyor.

