Melis'in hatırası Keçiören'de yaşayacak

Keçiören Belediyesi tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden Melis Şimşek adına Kartaltepe Kent Ormanı’nda genç kızın hatırasını yaşatacak hatıra ormanı oluşturdu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen Melis Şimşek Hatıra Ormanı ağaç dikme törenine katıldı.

Altınok, elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Melis Şimşek (29) adına, acılı anne Sema Yasak ve aile üyeleri tarafından bağışlanan ağaçlarla oluşturulan hatıra ormanının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Melis Şimşek’in hatırasını yaşatacak olan ağaç dikme töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları dile getirdi:

“Çok anlamlı ve farklı bir hizmet için gönül ve yürek hizmeti için toplandık. Bugün anne duygusunu ve sevgisini bir kez daha yüreğimizde hissettik. Birçok hizmet yapıyoruz ama en değerlisi gönül almak gönül yapmaktır. Rabbim'in yarattığı en güzel varlık insandır. Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. İnancımıza göre insan her ne sebeple yaşamını yitirirse yitirsin ecelin ne zaman geleceğini sadece yüce Rabbimiz bilir. Ölürse ten ölür canlar ölesi değil. Melis’in ruhu şuanda bizlerle birliktedir. Tabii bir annenin duygusunu acısını ifade etmek çok zor. Yüce Rabbim ailemize sabırlar versin. Yaptığımız bu etkinlik aynı zamanda sadakayı cariyedir. İnşallah burada yüksek bir alanda yeşil bir vahada Melis ebediyen yaşayacak.”