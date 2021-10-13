Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen nereli kaç yaşında?
Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı? Masumlar Apartmanı dizisinde Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ın diziye dahil olması sonrası karekterini Masumlar Apartmanı Ceylan’ı kim oynacağı merak edilmeye başlanırken, Ceylan rolünü Melisa Sözen’in oynayacağı iddiası sonrası Melisa Sözen’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen nereli? Melisa Sözen kaç yaşında? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı? İşte Melisa Sözen hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Melisa Sözen kimdir? 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu.
2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.
Melisa Sözen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
2001 - Bana Şans Dile
2003 - Okul
2003 - Şarkılar Seni Söyler
2004 - Çemberimde Gül Oya
2004 - O Şimdi Mahkum
2005 - Cenneti Beklerken
2005 - Deli Mavi/ İşte Öyle Bir Şey
2006 - Eve Giden Yol 1914
2006 - Azap Yolu
2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken
2007 - Bıçak Sırtı
2009 - Bir Bulut Olsam
2009 - Totally Spies: Casus Kızlar
2010 - Av Mevsimi
2010 - Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan
2011 - Reis
2012 - Pazarları Hiç Sevmem
2012 - Şubat
2013 - Kış Uykusu