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Ekonomi Melikgazi’ye yeni cami yapılacak
Ekonomi

Melikgazi’ye yeni cami yapılacak

Kayseri Melikgazi Belediyesi, Demokrasi Mahallesi’ne cami yapımı için kolları sıvadı. Yapılacak caminin 190 gün içerisinde bitirilerek hizmete sunulması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:45:00 -
Melikgazi’ye yeni cami yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Melikgazi Belediyesi Demokrasi Mah. 7738 ada 4 parsele cami yapılması yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıkardı. 710 metrekare olarak planlanan inşaatın ihalesi 25.05.2021 tarih ve saat 14:00’de Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Cad. Melikgazi Belediyesi 5. Kat No: 34’de yapılacak.

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