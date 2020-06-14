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Aktüel

Melikgazi’de 81 adet dairenin satışına son 3 gün kaldı

Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairesini ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:17:22 -
Melikgazi’de 81 adet dairenin satışına son 3 gün kaldı

Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairesini ihale ile satışa çıkardı. İhaleye son 3 gün kaldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, oturmaya hazır lüks dairelerin makul fiyatlardan satışa çıkacağını söyledi.


17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak olan ihale hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan dairelerimiz oldukça makul ve cazip fiyatlara satışa çıktı. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde tamamlanan daireler en düşük 160 bin, en yüksek ise 300 bin TL’den satışa sunulacak. Herkes ev sahibi olsun diye ihalemizde satışa çıkardığımız dairelerimiz oldukça uygun. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali ve Anbar Mahallelerine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır. Bir bakıma Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır. Dairelerimiz oturmaya hazır. 115 metrekareden başlayarak, 175 metrekareye kadar çıkan daireler, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. İhale korona virüs önlemleri kapsamında belediyemizin yan tarafındaki açık otoparkta yapılacaktır.” dedi.


İhalenin 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini söyledi.

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