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Melikgazi halıcılık kültürünü yaşatacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:04
Melikgazi halıcılık kültürünü yaşatacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, halı esnaflarıyla bir araya gelerek Kayseri’nin 150 yıla dayanan halıcılık faaliyetleri ve yeni projeleriyle ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Kayseri’de halıcılık kültürünün 150 yıllık bir geçmişe dayandığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri’de Bünyan ve Yahyalı halısı 7 coğrafi işaretten 2’si halı olduğu için bizim için çok büyük değeri var. Halıcılık kültürü nesilden nesile geldiği için bizde bu kültürü elimizden geldiği kadarıyla bu kültürün yayılması için çalışmalar başlatacağız. Bugün halı esnaflarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Belediye olarak bizden sonraki neslin öğrenmesi için halı üretim atölyeleri kurmak istiyoruz. Gençlerimiz ve bayanlarımız bu mesleği öğrenerek geleneksel üretime destek olmuş olacak. İŞKUR ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında halı üretmeyi öğretebilir, istihdama da katkı sağlayabiliriz” dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri halıcılık tarihi, halı müzesi, açık artırma mezat salonu gibi birçok düşüncesinin olduğunu ve Kayserili halıcılar ile konuyu görüşüp projelerini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:04
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