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Melikgazi Belediyesi’nden her yaşa özel oyun grubu

Melikgazi Belediyesi birçok mahallede parklara yeni nesil oyun grupları kurarak her yaş grubuna hitap eden parkları ilçeye kazandırıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 16:20
Melikgazi Belediyesi’nden her yaşa özel oyun grubu

Melikgazi Belediyesi birçok mahallede parklara yeni nesil oyun grupları kurarak her yaş grubuna hitap eden parkları ilçeye kazandırıyor.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, geleneksel oyun gruplarının çocukların sadece eğlenmesi amacında olduğunu belirterek, yenilerinin ise eğlenceyle birlikte sportif faaliyetleri de kapsadığını söyledi.


“Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimleri çok önemli. Bunun için yeni nesil oyun grupları kurmaya devam ediyoruz.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:


“Çocuklarımızı hem eğlendiren hem de spor yaparak hareketli bir yapıya kavuşmalarını sağlayan oyuncakları tercih ediyoruz. Oyun gruplarında yer alan tırmanmalı oyun grupları, halat salıncak, ip karusel, güneş saati, döner kâse, ahşap tırmanma, dönence, barfiks, gibi oyuncaklar çocukların eğlenirken spor yaparak sağlıklı yaşamalarına da yardımcı olacak. Sportif oyuncakları çocukların hizmetine sunduk. Bunun yanında sadece çocuklarımız için değil anneleri bebekleri ile parklarda güzel zaman geçirsinler diye parklarımıza anne-çocuk salıncakları da koyduk. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için birkaç parkımıza spor aletleri de kuruldu. Yeni parklardaki amacımız çocuklarımızın düşünsel zekâlarını arttıracak biraz daha mücadele etmelerini sağlayarak enerjilerini atmalarına yardımcı olmak. İnşallah birçok mahallemizde parkları zamanla yeni nesil oyun gruplarıyla donatarak çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Çocuklarımıza hayırlı olsun."


Eşref Bitlis Parkı’na kaykay ve paten sürmeyi seven gençler için kaykay pisti yapıldığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Parklarımızda herkesim keyifle zaman geçirmesi ve kullanışlı olması için bisiklet parkurları ve tarta zeminler yapıyoruz.” dedi.


Melikgazi Belediyesi tarafından yeni parklar ve oyun grupları inşa edilirken mevcut parklar, spor sahaları ve yürüyüş parkurlarındaki revize çalışmaları da devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:20
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