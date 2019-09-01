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Melikgazi Belediyesi Klasik Araç Festivali’ne büyük ilgi

Melikgazi Belediyesince ilki düzenlenen Klasik otomobil festivali büyük bir coşku ve ilgi ile sona erdi.

01 Eylül 2019 Pazar 08:46
Melikgazi Belediyesi Klasik Araç Festivali’ne büyük ilgi

Melikgazi Belediyesince ilki düzenlenen Klasik otomobil festivali büyük bir coşku ve ilgi ile sona erdi.


30 Ağustos günü Zafer Bayramı konseri ile başlayan ve bugün 10 ilden 102 aracın katılımı ile devam eden Klasik Otomobil Festivali önce Şehir Turu ile başladı. Kayseri caddelerin 50 ve 70 yıllık araçları görenler şaşkınlıkları gizlemedi. Şaşkınları bir müddet sonra nostaljiye ve maziye götürürken genç nesil ise klasik araçların merakı ile bol bol fotoğraf çektirdi.


Şehir turu sonrası araçlarla ile fotoğraf çekinen Kayserililer bu tür bir etkinlik ile gelişen otomobil modeli adeta geçmişi yeniden yaşadı.


Melikgazi Belediyesi ile Kayseri Klasik Otomobilciler Derneği ile gerçekleştirilen bu tür bir etkinliğin çok büyük ilgi gösterilmesinden çok memnun kaldıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayserili hemşerilerimize bundan böyle bu tür etkinler ile bir araya geleceğiz. Bu kadar büyük ilgi ve memnuniyet uyandıracağını bizde tahmin etmiyorduk. Demek ki yerinde bir kültürel etkinlik gerçekleştirmişiz. Klasik Otomobil tutkunları bir araya getirdik. Gençleri bu yönde fobilerin oluşması sağladık. Ayna grubunun konseri ile de bu festivali adeta taçlandırdık. Yaş yaş gurubu ve her kesimin yer aldığın konser ile doyasıya bir müzik ziyareti sunuldu. Coşkular görülmeye değerdi. Seneye aynı yerde buluşmak üzere festivalimiz sona erdi” dedi.


Açık alan klasik araç gösterisi ve sergisi ile araçlar hakkında bilgi alan katılımcılar araçlar ile bol bol fotoğraf çektirdiler.


Melikgazi Belediyesince kurulan çadırlarda festivale iştirak edenlere çay, su, dondurma ve tabi ki Melikgazi Belediyesinin geleneksel ikramı olan Aşure ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 08:46
  1. fotoğraf
  2. konser
  3. sergi

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