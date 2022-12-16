Melik Yiğitel, canlı yayında Hande Fırat’a sarıldı! Böyle teselli mi olur dedi ve...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kararı öğrendikten sonra yanında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarıldı. Ceza aldığından dolayı üzüntülü olması beklenen İmamoğlu mutluluk içinde Akşener’e sarılınca Melik Yiğitel bunun samimiyetsiz olduğunu vurguladı. Hande Fırat’ın “teselli sarılması nasıl olmalı?” sorusu üzerine de ayağa kalkarak Hande Fırat’ın başını omuzunun üzerine koyarak onu teselli etti.

O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.