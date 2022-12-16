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Gündem Melik Yiğitel, canlı yayında Hande Fırat’a sarıldı! Böyle teselli mi olur dedi ve...
Gündem

Melik Yiğitel, canlı yayında Hande Fırat’a sarıldı! Böyle teselli mi olur dedi ve...

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarıldığı anları samimiyetsiz bulan Gazeteci Melik Yiğitel CNN Türk ekranlarında Hande Fırat’a sarılarak ‘teselli sarılması’nın nasıl olması gerektiğini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 15:00:00 - 2022-12-16 15:02:58
Melik Yiğitel, canlı yayında Hande Fırat’a sarıldı! Böyle teselli mi olur dedi ve...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

 

Kararı öğrendikten sonra yanında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarıldı. Ceza aldığından dolayı üzüntülü olması beklenen İmamoğlu mutluluk içinde Akşener’e sarılınca Melik Yiğitel bunun samimiyetsiz olduğunu vurguladı. Hande Fırat’ın “teselli sarılması nasıl olmalı?” sorusu üzerine de ayağa kalkarak Hande Fırat’ın başını omuzunun üzerine koyarak onu teselli etti.

O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

Aslan

Adam gibi adam bu Melih ya Eğriye eğri Doğruya doğru

Doğrusöz

Bu ne yılışıklık yahu. Siz de haber yapmışsınız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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