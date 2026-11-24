Melih Kabasakal'ın ismi stada verildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop'un Boyabat ilçesindeki şehir stadına, Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Melih Kabasakal'ın ismi verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda stadın adı değiştirilirken, tesisin girişine de 'Melih Kabasakal Şehir Stadı' tabelası yerleştirildi.
Boyabat'ta yetişen ve futbol kariyerinde önemli bir başarı elde ederek milli formayı giyme şansı yakalayan Melih Kabasakal'ın ismi, memleketinde yaşatılacak. İlçenin Mezarlık mevkisinde bulunan şehir stadına milli futbolcunun adının verilmesiyle birlikte tesisin yeni ismi de belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda stadın adı 'Melih Kabasakal Şehir Stadı' olarak değiştirildi. Yeni isim tabelası stada asılırken, Boyabatlı futbolcunun adı da ilçedeki spor tesisinde yaşatılmaya başlandı.