  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Melih Gökçek'ten Tanju Özcan tespiti! 'CHP'nin HDP politikasını yerle bir ediyor'
Siyaset

Melih Gökçek'ten Tanju Özcan tespiti! 'CHP'nin HDP politikasını yerle bir ediyor'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı gerekçesi ile bir işçiyi işten çıkarttığı iddialarını değerlendirdi. Gökçek, "Tanju Özcan CHP'nin HDP politikasını yerle bir ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 21:40:00 - 2022-03-11 21:59:29
Melih Gökçek'ten Tanju Özcan tespiti! 'CHP'nin HDP politikasını yerle bir ediyor'

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediyede çalışan bir işçiyi Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı gerekçesi ile kovduğu iddia edildi.

Tanju Özcan, kendisini hedefe koyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verdiği cevapta sert ifadeler kullandı:

Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri… Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi…

'Bir bahane ile kovarlar'

Yaşanan gelişmeyi Twitter hesabından değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Tanju Özcan CHP'nin HDP politikasını yerle bir ediyor." dedi.

Paylaşımına "Kılıçdaroğlu gider Mersin'e, Tanju Özcan gider tersine." ifadesini ekleyen Gökçek, şu tahminde bulundu:

CHP yakında bir bahane ile Tanju'yu partiden kovar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay