Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaştığı video sosyal medyada bomba etkisi yaptı.31 Mayıs 2019 Cuma 16:49
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından bomba bir paylaşımda bulundu.
Twitter'dan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu mukayese eden bir video paylaşan Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı.
"Allah aşkına, iki başkan adayını mukayese edin. Birisi mütevazilik abidesi diğeri kibir abidesi...
Bunun bu kibrine rağmen bu adama oy vermeye eliniz nasıl gidecek?"
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