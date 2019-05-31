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Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaştığı video sosyal medyada bomba etkisi yaptı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından bomba bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu mukayese eden bir video paylaşan Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı.

"Allah aşkına, iki başkan adayını mukayese edin. Birisi mütevazilik abidesi diğeri kibir abidesi...

Bunun bu kibrine rağmen bu adama oy vermeye eliniz nasıl gidecek?"

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:49
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Melih Gökçek
  5. Binali Yıldırım
  6. CHP
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. Twitter

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    Hadi ordan ukala melih. Senin gibiler kibir abidesi tayyip e yıllardır oy vermedi mi? Şimdi de imamogluna verecekler. Herşey çok güzel olacak. Merak etme.
  • MuhafazakarMuhafazakar1 sa önce
    Tüm dünya kanalları yayını kesti ve İ. Melih GÖKCEK'in paylaşımını veriyor. Amarikan kanalları Melih GÖKCEN in Amarikanın yeni başkanı olacabileceğini konuşuyorlar.
  • ImamImam1 sa önce
    Tamam başkan Kurban olduğum nasıl ayar veriyor gazeteciye Tıpkı Tayyip Erdoğan gibi bir lider doğuyor
  • dobradobra1 sa önce
    o jip sana helal olsun.ne olacaktıya bu kadar emeği geçmiş başkana verilecek araç.ankarayı ankara yapan başkan helal olsun o jip sana. bak senin eksikliğinden dolayı bunlar kudurdu. yoksa başkanlığı almak kim bunlar kim. kırk yamalı bohça. ip, urgan, hdp bilmem ne.
  • ismail R.ismail R.2 sa önce
    aman fetonun parali m*itleri yine isbasinda dostlar, bunlara dikkat edin, fetonun klavye terroristleri bu aralar baya aktifler,bunlar normalde yeniakit okuyuculari degildirler... sirf yorumlarla propaganda icin, girmedikleri habersitelerine girip yorumlarini yazarlar.
  • 23 Haziran da İstanbul Yıldırım diyecek!23 Haziran da İstanbul Yıldırım diyecek!2 sa önce
    Topal Dursun un oğlu Yıldırım seni seviyoruz....mütevaziliğini.....çalışkanlığını....sorun çözme yeteneğini....karayolları....demiryolları.....hızlı tren.....tüneller.....yollar......köprüler.....Allah senden razı olsun....inşallah 23 Haziran da yaptığın hizmetlerin karşılığını alacaksın !
  • Doğan MiraçDoğan Miraç2 sa önce
    Açlık ve Tokluğun en güzel ifadesi....
  • soguzsoguz2 sa önce
    ham daha abisi oda büyüyecek bir gün. ümit ederiz ki oda olgunlaşır.çok pofpofladılar. o ne yapsın. yakında bana kral deyin derse şaşırmayın. bazı adam sayılıp da ümit bağlananlar da buna ümit bağlayınca bu arkadaş da ben neymişim be abi diyor haliyle. yazık bu rüyadan bunu kim uyandıracak acaba?
  • VATANDAŞVATANDAŞ2 sa önce
    jeep i getirdinmi melih ? ne zaman getirecen ?
  • LeventbayLeventbay2 sa önce
    Sen gokcek aldigin jeep i getir bos bos konusma .
  • MerveMerve2 sa önce
    Biraz önce bbc ve reuters birinci sıradan verdi bu videoyu. Amerika da cnn yayını keserek paylaştı. Dolayısı ile gerçekten dediğiniz gibi bomba bi paylaşım:)
  • Adalet yok Adalet yok 2 sa önce
    Aynen insanlar saygi ögreneceki saygi görecek kibir Ile ne Alaka beni elestiren arkadan kötü konusan iftira atan Ile Insan veyada gazette Ile düzenli saygili konusmai kimse benden bekleyemez vallaha Melih iyince YouTube Twitter facebook stari oldu giti deyisime bak üzüldüm
  • Abdülhamit Doğrucu Abdülhamit Doğrucu 3 sa önce
    Melih cim sen artık belediye başkanı değilsin git evinde otur.torunlarını sev.ha bu ara dada jipi geri gönder.yazık ankaralalarin ödediği vergilerlebedava jipe binmek içine nasıl siniyor senin. yazık jipin vergisi yakıtı bakımı hep fakir fukaranın ödediği vergilerle Melih cim .günah beee insan utanır.
  • DumanlıDumanlı3 sa önce
    Reis tarafından zorla belediye başkanlığından istifa ettirilmiş ankara fetö parselcisi avenesiyle imamoğluna kurduğu kumpas ve düzenle reisine yaranmaya çalışıyor. Trenden inen birdaha binemez
  • MehmetMehmet3 sa önce
    Ya melih gökçek önce Mansur Yavaşın hakkında açtığı davaları söylesin. Alınan ağaçlar kiralanan boş arsa alınan ve kullanılmayan binlerce top. Adam gitmiş başkalarıyla uğraşıyor. Yolsuzluk tavan yapmış adamlarda
  • ayşe gülayşe gül3 sa önce
    boş verin melih bey, sonun da kim, neye layıksa onunla yönetilecek. zaten adam uçacak nerdeyse müridleri tarafından. bir çaput bağlamadıkları kaldı. müslümanlar; bölünmeyin sonra rüzgarınızı keserim ,ayetine uymadıkları müddetçe başlarına gelecek her şeye müstehakdırlar.

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