0553 313 94 23

Melih Gökçek’ten rekor zamlar sonrası olay yorum: AK Parti yapsa, yandı canım keten helva

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Melih Gökçek, CHP’li Muğla Belediyesi’nin ulaşıma yüzde 45, suya yüzde 200 zam yapması hakkında çok konuşulan bir yorumda bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:35
Melih Gökçek’ten rekor zamlar sonrası olay yorum: AK Parti yapsa, yandı canım keten helva

 yeniakit.com.tr  CHP’li Muğla Belediyesi, 1 Temmuz 2019'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını duyurdu. Aynı zamanda 2019 su tarifelerini de yeniden belirleyen belediye, yüzde 200 zam ile rekor kırdı.

AK Parti yapsa, yandı canım keten helva

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li belediyenin rekor zamlarıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Belediyenin zamlarını hatırlatan Gökçek, “Şimdi düşünün AK Partili belediye bu zammı yapsa, yandı canım keten helva. CHP’li vatandaşlarımızdan twitimin altına kel alâka yorumlar bekliyorum.” diye yazdı.

İşte Gökçek’in mezkûr paylaşımı:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:35
  1. Muğla
  2. Ankara
  3. zam
  4. Melih Gökçek

YORUM YAZ

  • Dadaş Dadaş 16 dk önce
    RAKI BİRA ŞARAP ve BALKONUMA dokunma fark etmez hizmet zamöyle bir dertleri yok sen niye dert ediyorsun başkanım
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ19 dk önce
    YUZDE 200ZAMMI.HAHA. YALANDAN KİM ÖLMUŞ.SALLAYIN GİTSİN.NASIL OLSA İNANAN İNSANLAR VAR
  • Zıya Zıya 25 dk önce
    Sn.baskanim chp yaptın mı ses yok ak partili belediyeler hep bir ağızdan k.lari yirtilana kadar hoykururlerdi oy verenler düşünsün
  • meçulmeçul31 dk önce
    az bile zama devammmmmm

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
  1. Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
  2. İran'dan İsrail'e yeni tehdit
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
  4. Başkent’te Urumçi katliamında ölenler..
  5. Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu
  6. Beymen Club 50'nci mağazasını açtı
  7. Kavga edenleri ayırmaya çalışırken..
  8. Dilenciler topladıkları paraları ekmek..
  9. Fransa'da lise bitirme sınav..
  10. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
  11. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
  12. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
  13. Mutabakat süreci online platforma..
  14. Belediye başkanının kız kardeşi..
  15. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
  16. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
  17. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
  18. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
  19. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
  20. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
  21. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
  22. İstanbul Havalimanı havadan..
  23. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
  24. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
  25. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
  26. CHP’den Fotokampa ziyaret
  27. Güney Kore'de istismara uğrayan..
  28. Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı
  29. Hafif ticari araç ile otomobil..
  30. Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık..
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

Günün Karikatürü

5 Temmuz 2019
CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik