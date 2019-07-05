Melih Gökçek’ten rekor zamlar sonrası olay yorum: AK Parti yapsa, yandı canım keten helva Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Melih Gökçek, CHP’li Muğla Belediyesi’nin ulaşıma yüzde 45, suya yüzde 200 zam yapması hakkında çok konuşulan bir yorumda bulundu.

yeniakit.com.tr CHP’li Muğla Belediyesi, 1 Temmuz 2019'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını duyurdu. Aynı zamanda 2019 su tarifelerini de yeniden belirleyen belediye, yüzde 200 zam ile rekor kırdı. AK Parti yapsa, yandı canım keten helva Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li belediyenin rekor zamlarıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Belediyenin zamlarını hatırlatan Gökçek, “Şimdi düşünün AK Partili belediye bu zammı yapsa, yandı canım keten helva. CHP’li vatandaşlarımızdan twitimin altına kel alâka yorumlar bekliyorum.” diye yazdı. İşte Gökçek’in mezkûr paylaşımı:

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