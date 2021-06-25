Melih Gökçek'ten olay paylaşım! Herkes o CHP'li siyasetçinin ismini verdi
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TRT'de ekranlara gelen ve geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Payitaht Abdülhamid dizisinden paylaştığı bir sahne ile gündeme oturdu.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine ses getirdi.
Melih Gökçek, Payitaht Abdülhamid dizisinden bir sahneyii Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.
“Payitaht Abdülhamid” dizisinde sultanın baş düşmanı William Hechler söz konusu sahnede, ‘Halkı ancak iftiralarla isyan ettirebiliriz. O kadar çok yalan söylemeliyiz ki hangisini düzelteceklerini şaşırsınlar. Kimse neyin hakikat olduğunu anlamayacak’ ifadelerini kullanıyor.
Gökçek söz konusu sahneyi paylaşarak, ‘Bu videoyu izlediğinizde bugünkü siyasetçilerden ve belediye başkanlarından hangisi aklınıza geliyor?’ sorusunu sordu.
Gökçek’e gelen cevaplarda çoğunlukla Ekrem İmamoğlu’nun ismi verildi.