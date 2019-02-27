Melih Gökçek'ten olay paylaşım! "CHP'liler psikoloğa gitmeye başladı"
Son günlerde CHP ile ilgili dikkat çeken çıkışlarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski aşkanı Melih Gökçek’ten, bomba bir paylaşım daha geldi.27 Şubat 2019 Çarşamba 11:54
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
“CHP’liler psikoloğa gitmeye başladı”
CHP’li Barış Yarkadaş’ın açıklamalarını gündeme getiren Melih Gökçek, “Şimdi CHP’lilerin Kılıçdaroğlu’na ders vermek için DSP’ye yöneldiğini söylüyorum diye, Gökçek bizle kafa buluyor dediniz değil mi? Bakın CHP mv Barış Yarkadaş ne söylüyor ‘CHP’liler CHP adayları belli olduktan sonra psikoloğa gitmeye başladı.’ Hadi CHP’liler buna ne denecek?” dedi.
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