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Melih Gökçek'ten olay paylaşım! "CHP'liler psikoloğa gitmeye başladı"

Son günlerde CHP ile ilgili dikkat çeken çıkışlarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski aşkanı Melih Gökçek’ten, bomba bir paylaşım daha geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:54
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! "CHP'liler psikoloğa gitmeye başladı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

“CHP’liler psikoloğa gitmeye başladı”

CHP’li Barış Yarkadaş’ın açıklamalarını gündeme getiren Melih Gökçek, “Şimdi CHP’lilerin Kılıçdaroğlu’na ders vermek için DSP’ye yöneldiğini söylüyorum diye, Gökçek bizle kafa buluyor dediniz değil mi? Bakın CHP mv Barış Yarkadaş ne söylüyor ‘CHP’liler CHP adayları belli olduktan sonra psikoloğa gitmeye başladı.’ Hadi CHP’liler buna ne denecek?” dedi.

İşte Melih Gökçek’in o paylaşımı…

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:54
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. Barış Yarkadaş
  3. CHP
  4. CHP'li adaylar
  5. olay paylaşım
  6. Twitter
  7. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • misafirmisafir35 dk önce
    son cümleye bakar misiniz?! "HADI CHP' LILER BUNA NE DENECEK?"
  • KEMALİSTKEMALİST40 dk önce
    Psikiyatrlara zamanındakimin Servet ödediğini kiminde bu milletedoğruları söyledikleri için mezara gittiklerini bütün İnsanlık ve toplumuz biliyor hatırlatmaya luzum bile gerek görmemkimler psikologlara ,psikiyatrilerden gitmiş meraklılarıraporları var, açıp kayıtlara baksınlar
  • serhatserhat57 dk önce
    hep öyleydiler yeni kabullendiler.

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