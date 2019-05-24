Melih Gökçek'ten o iki isme sert tepki: Bu olay danışıklı dövüş

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde FOX TV'ye katılan Ekrem İmamoğlu'na İsmail Küçükkaya tarafından sorulan bir sorunun ve olayın gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Melih Gökçek, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya tarafından sorulan “Google’a EKREM İMAMOĞLU yazınca AK Parti reklamı çıkıyormuş, bu doğrumu?” sorusunun bir kurmaca olduğunu söyledi.

"İkisi de gerçek dışı"

Gökçek, yaşananların bir tezgah olduğunu belirterek, "İşte İmamoğlu yandaş medyasından tezgah soru, İsmail Küçükkaya soruyor; “Google’a EKREM İMAMOĞLU yazınca AK Parti reklamı çıkıyormuş, bu doğrumu?”, İmamoğlu cevaplıyor; doğru arkadaşlarım tespit ettiler. Evet yapılabiliyor. İkisi de gerçek dışı" dedi.

Melih Gökçek, FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'ya tepki göstererek, "İsmail sen niye programdan önce Google'a girip tespit yapıp kamuoyuna göstermedin? Olay danışıklı dövüş. Ama İmamoğlu sonunda foyası ortaya çıkar korkusuyla cümlesini, niye evet yapıldı, iştye örnek demiyor? Gazetecilik bu İsmail? ifadelerini kullandı.