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Melih Gökçek'ten müthiş benzetme! "Özhaseki Mercedes, Mansur Yavaş Murat 124"

Ankara'da halkın Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş arasındaki farkı anladığını söyleyen eski başkan Melih Gökçek, Özhaseki'yi Mercedes'e benzetirken Mansur Yavaş'ı, Murat 124 olarak niteledi.

29 Ocak 2019 Salı 16:24
Melih Gökçek'ten müthiş benzetme! "Özhaseki Mercedes, Mansur Yavaş Murat 124"

Siyaset dünyasının önemli isimlerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkaı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

"Özhaseki Mercedes, Mansur Yavaş Murat 124"

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş arasındaki farkı otomobil markalarından örnek vererek gösterdi. Gökçek, "Özhaseki Mercedes, Mansur Yavaş Murat 124" dedi.

Twitter'dan açıkladı

Melih Gökçek twitter'dan yaptığı açıklamasında, 'Şerefimi temin ederek anlatıyorum olay birebir doğru, Mansur Yavaş bir TV'de canlı yayında. Yayın bitiyor. Solda birçok TV ve gazetede yöneticilik görevinde bulunan bir gazetecinin sözleri; Ya ne olur bu adamı TV'ye çıkartmasınlar. Millet gördükçe oy vermekten vazgeçiyor.' sözlerine de yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 16:24
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