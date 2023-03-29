Melih Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nu "Kemal Bey hoş geldiniz, güle güle" sözleriyle uğurlayan İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini bildirdi.
Yaşanan gelişmenin ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçtek'ten bir açıklama geldi.
Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Geçmiş olsun... Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na 'Hoşgeldiniz, güle güle' dedi. Muharrem İnce, FETÖ ve PKK konusundaki kararlarını açık şekilde ortaya koydu. Yani Kılıçdaroğlu'nu reddetti.
Görüşmelerin nasıl geçtiğini anlamak için kapı önünde yapılan konuşmalarda Muharrem'in gülücükler dağıtması, ama buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun yüz ifadeleri ve özellikle Kılıçdaroğlu ile birlikte görüşmeye gelen CHP yöneticilerinin yüz ifadeleri her şeyi ortaya koydu. An itibariyle İnce, ittifaka girmedi."
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