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Melih Gökçek'ten muhalefete 'HDP' çağrısı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in CHP ile ilgili kullandığı ifadeleri paylaşarak muhalefete çağrıda bulundu. Gökçek, "Cevap verin CHP'liler. Zelil yaklaşım yaptınız mı? Milleti aldattınız mı? Mansur Yavaş ve İmamoğlu, size de lafı tıkmışlar? Cevap verecek misiniz? Lafı yiyecek misiniz?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:46:00 - 2020-05-15 14:47:51
Melih Gökçek'ten muhalefete 'HDP' çağrısı

İYİ Parti-HDP iş birliğinin deşifre olmasının ardından akıllara HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in CHP ile ilgili sarf ettiği sözler geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "MHP'nin kapı önüne bıraktığı aday", İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için ise "Ömründe sol adına hiçbir müktesebatı ve bir icraatı olmayan adayı İstanbul'a inşaatla övünen, gökdelenle övünen bir aday" ifadelerini kullanan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Biz seçim için güç birliği yapalım, ama kamuya da açık olsun. Sayın Kılıçdaroğlu bize dedi ki 'bu bize zarar verir.' Bunlar ne diyorlar; 'bizi destekleyin ama kimse görmesin.' Bu ne kadar ayıp ve zelil bir yaklaşım." demişti.

Gökçek'ten flaş çağrı

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in konuyla ilgili açıklamalarını paylaşan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan şu çağrıyı yaptı:

"CHP'ye resmen 'zelil' diyor. Resmen milleti aldattıklarını söylüyor. Cevap verin CHP'liler. Zelil yaklaşım yaptınız mı? Milleti aldattınız mı? Mansur Yavaş ve İmamoğlu, size de lafı tıkmışlar? Cevap verecek misiniz? Lafı yiyecek misiniz?"

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