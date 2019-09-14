Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek, "Gerillaya katılım da olacak, savaş da olacak, çatışmalar da…" sözleriyle tehditler savuran HDP'li veki Leyla Güven için "Dokunulmazlığı kaldırılsın" açıklamasını bulunan İYİ Parti'ye çağrı yaptı.

Yerel seçimler öncesi CHP ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan İYİ Parti'nin 'dokunulmazlık' çağrına 'Talep güzel ve hakkınızdır. İktidar sizin talebinizi yerine getirmelidir' cevabını veren Gökçek, yaptığı çağrıda şu işfadelere yer verdi:

"İYİ Parti, AK Parti'den bir talepte bulunuyor.

HDP mv. Leyla Güven'in 'dokunulmazlığını kaldır' diyor.

Talep güzel ve hakkınızdır. İktidar sizin talebinizi yerine getirmelidir

Sizden de bizim bir talebimiz var

Artık hiçbir şekilde HDP ile siyasi işbirliği yapmayacağınızı açıklayın"