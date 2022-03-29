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Siyaset Melih Gökçek’ten iyi haber geldi
Siyaset

Melih Gökçek’ten iyi haber geldi

Koronavirüse yakalanan ve evinde istirahat eden Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten iyi haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 16:57:00 -
Melih Gökçek’ten iyi haber geldi

 Yeniakit  Ankara  

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten iyi haber geldi. Koronavirüs’e yakalanan ve evinde istirahat eden Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında durumu hakkında bilgi verdi.

Gökçek paylaşımında, “Rabbime hamdolsun, bu gün test yaptırdım, testim negatif çıktı. Eşim daha önce negatife dönmüştü. Şimdilik atlattık inşallah. Dua eden, geçmiş olsun temennilerinde bulunan tüm dostlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim tüm hastalara şifa versin inşallah.” ifadelerini kullandı.

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