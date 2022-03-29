Yeniakit Ankara

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten iyi haber geldi. Koronavirüs’e yakalanan ve evinde istirahat eden Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında durumu hakkında bilgi verdi.

Gökçek paylaşımında, “Rabbime hamdolsun, bu gün test yaptırdım, testim negatif çıktı. Eşim daha önce negatife dönmüştü. Şimdilik atlattık inşallah. Dua eden, geçmiş olsun temennilerinde bulunan tüm dostlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim tüm hastalara şifa versin inşallah.” ifadelerini kullandı.