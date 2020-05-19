Melih Gökçek’ten İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a tokat gibi sözler! ‘İspat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir’
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi hakkında yorum yapan Ekrem İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a "Gökhan Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir" sözleriyle cevap verdi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yaptığını bildirdi.
Tepki yağan görüntüleri paylaşan Gökçek, "Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP'li oldun. Bu yaptığınız resmen Müslümanlara saygısızlıktır. Yuh hepinize. 25 yılda temizlediğimiz Hacı Bayram'ı üç günde ne hale getirdiniz. Mansur Yavaş istifa." ifadelerini kullanmıştı.
Ekrem İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz Gerçek Gündem’in haberini paylaşarak Melih Gökçek’i hedef aldı.
Gökhan Özoğuz'un bu skandalına Gökçek, "Gökhan 'Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir' sözüne katılır mısın? Katılırsan sana birkaç sorum olacak. Cevap vermezsen zaten cevabı almış olacağız." sözleriyle karşılık verdi.
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