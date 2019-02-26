Melih Gökçek'ten flaş ifadeler! "Yeni bir sol lider doğuyor"
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmasıyla bilinen Melih Gökçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın videosunu paylaşarak, "Yeni bir sol lider doğuyor" dedi.26 Şubat 2019 Salı 16:30
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"Yeni bir sol lider doğuyor"
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşmasını paylaşan Melih Gökçek, "Vavvv.... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Kılıçdaroğlu’nu haşat etmiş.... Hitabet süper... Yeni bir sol lider doğuyor..." ifadelerini kullandı.
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