Melih Gökçek'ten çok sert tepki: Kepazelik, özür dileyin! İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı. CHP’li isimler ve CHP yandaşı medya “Ekrem İmamoğlu toplantıya çağrılmadı” yalanıyla mağduru oynadı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Melih Gökçek, mağduriyet algısı ellerinde patlayan CHP'li isimlere ve CHP yandaşı medyaya tepki gösterdi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından İstanbul Valiliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı. CHP’li isimler ve CHP yandaşı medya “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya çağrılmadı” yalanıyla her zaman olduğu gibi yine mağduru oynadı. CHP’nin mağduriyet algısı İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamayla ellerinde patladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yalanları ellerinde patlayan CHP’li isimlere ve CHP yandaşı medyaya tepki gösterdi. Twitter paylaşımda bulunan Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı: Ya şu kepazeliğe bakın, Cumhuriyet, Halk Tv, Haluk Koç, İsmail Saymaz utanmadan sıkılmadan yalan haber yapıyorlar. Ayıptır, yalanınız ortaya çıktı, bir özür dileyin be...

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